Ναύπλιο: Δεκάδες κρατούμενοι με τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές - 7 στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, 30 κρατούμενοι, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση το απόγευμα της Τετάρτης (20/08).

Ως αποτέλεσμα, επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.

