Μενού

Ναύπλιο: Δεκάδες κρατούμενοι με τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές - 7 στο νοσοκομείο

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σημειώθηκε στις Δικαστικές Φυλακές στο Ναύπλιο, ενώ επτά κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
δικαστικές φυλακές Ναύπλιο
Οι δικαστικές φυλακές στο Ναύπλιο | In Time / Βαγγέλης Μπουγιώτης
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, 30 κρατούμενοι, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση το απόγευμα της Τετάρτης (20/08).

Ως αποτέλεσμα, επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ