Ναύπλιο: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για 68χρονο τουρίστα που τραυματίστηκε από πτώση

68χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3) στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη τη μετακίνησή του. Αμέσως κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή του.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ έσπευσε άμεσα και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το οποίο ανέπτυξε ειδικό σχέδιο για την ανάσυρση του τραυματία από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο τουρίστα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από ασθενοφόρο όχημα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.