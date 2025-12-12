Ναύπλιο: Παιδί στο νοσοκομείο από κροτίδα σε σχολείο - Οργή με την απάντηση της διευθύντριας

Παιδί χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από κροτίδα που κάποιος έριξε στο σχολείο όπου φοιτά, στο Ναύπλιο. Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, η κροτίδα έσκασε δίπλα στον μαθητή με αποτέλεσμα να νιώσει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, γονείς καταγγέλλουν τη στάση του σχολείου, καθώς η διευθύντρια φέρεται να απάντησε πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν εκεί και πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο είχε δεχτεί απουσία ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του. Να σημειωθεί πως η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να μιλήσει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω».

Οι γονείς από την πλευρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.