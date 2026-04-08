Νέα απάτη με το Fuel Pass 2026: Το sms που θα έρθει στο κινητό σας

Νέα απάτη με το Fuel Pass 2026 έχουν στήσει επιτήδειοι, οι οποίοι αποστέλλουν μηνύματα σε πολίτες που οδηγούν σε συνδέσμους που δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με νέες καταγγελίες, τα μηνύματα φέρονται να προέρχονται από την πλατφόρμα gov.gr και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι δικαιούνται επιδότηση για τα καύσιμα.

Στη συνέχεια καλούν τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για την «ενεργοποίηση» της κάρτας τους, ωστόσο με μία πιο προσεκτική ματιά, ο σύνδεσμος δεν σχετίζεται με το gov.gr.

Αντίθετα, το «mygov-voucher.cc» που εμφανίζεται στα sms οδηγεί σε ύποπτες σελίδες που ενδέχεται να αποσκοπούν σε υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Οι οδηγίες της Αστυνομίας για τις απάτες με το Fuel Pass 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παρόμοια περιστατικά καταγράφηκα και πριν μερικές ημέρες, με τους δράστες να χρησιμοποιούν την επιδότηση καυσίμων ως δόλωμα για να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα από ανυποψίαστους.

Για την προστασία των πολιτών, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες:

«Μην βιαστείς να το πατήσεις! Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία».

❌ Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/VpLCRjF0TW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) April 2, 2026