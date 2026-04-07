«You shall not Fuel Pass»: Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα - Η λύση που σχεδιάζει η κυβέρνηση

Επιμένουν τα προβλήματα στην πλατφόρμα vouchers.gov για το Fuel Pass, ακόμα και μετά το εκ νέου άνοιγμά της, με τον καταμερισμό των αιτήσεων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Παρόλο που η πρόσβαση γίνεται τμηματικά, καθώς σήμερα επιτρέπονται αιτήσεις μόνο για δικαιούχους ιδιοκτήτες ΙΧ με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3, και αυτοί ακόμα αδυνατούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, όπως χθες.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι «παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις», και μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, τους καλεί να προσπαθήσουν ξανά αργότερα.

Fuel Pass 2026: Η λύση που εξετάζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εισηγήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων, ώστε να γίνει ακόμα πιο τμηματική η είσοδος και να μειωθεί η συνωστισμός στο σύστημα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για αύριο, αντί να εξυπηρετηθούν τέσσερα ψηφία ΑΦΜ, οι δικαιούχοι να χωριστούν σε δύο ομάδες.

Μεγάλη Τετάρτη: ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5

Μεγάλη Πέμπτη: ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7

Μια τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δηλαδή, την Μεγάλη Παρασκευή θα κάνουν αιτήσεις μόνο όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9. Σε αυτό το σενάριο, η ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους δικαιούχους θα μετατεθεί από το Μεγάλο Σάββατο, αντί της Μεγάλης Παρασκευής όπως τώρα ισχύει και προβλέπεται.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους παραμένουν εντούτοις προγραμματισμένες για μετά την τραπεζική αργία του Πάσχα, δηλαδή από την Τρίτη του Πάσχα και μετά, με εξαίρεση μόνο όσους κατάφεραν να κάνουν αίτηση εχθές ή σήμερα. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν υποβληθεί πάνω από 250.000 αιτήσεις.



