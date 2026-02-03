Νέα απάτη με SMS: Επιτήδειοι χρησιμοποιούν ως πρόφαση τα τέλη κυκλοφορίας

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως MYaade ή GOV και υποτίθεται ότι αορούν τα τέλη κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.
Σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ αναφέρει πως δεν αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη και ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).
O Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Αλέξης Κεσόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» αναφέρθηκε στους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν οι πολίτες.
