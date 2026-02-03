Νέα απάτη: SMS–παγίδα αδειάζει λογαριασμούς μέσα σε δευτερόλεπτα - «Πρόστιμο από την τροχαία»

Μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης κάνει την εμφάνισή της, με τους δράστες να στοχεύουν ανυποψίαστους πολίτες μέσω SMS που δήθεν αφορούν την επιβολή προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι απατεώνες αποστέλλουν μηνύματα που περιλαμβάνουν ψευδείς ειδοποιήσεις και έναν σύνδεσμο για «άμεση πληρωμή» μικρού χρηματικού ποσού.

Το μήνυμα παραπέμπει σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών, ενώ είναι γεμάτο ορθογραφικά και συντακτικά λάθη -στοιχείο που, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, αποκαλύπτει τον απατηλό χαρακτήρα του.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να αγνοούν και να διαγράφουν το SMS.

Υπενθυμίζεται ότι τέτοιες πρακτικές αποτελούν μορφή phishing και στοχεύουν στην υποκλοπή χρημάτων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, η ΕΛΑΣ τονίζει ότι όσοι έχουν ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή έχουν καταχωρίσει στοιχεία πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζά τους και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.