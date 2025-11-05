Μενού

Νέα βέλη Πλακιά για το «κίνημα» του Καραχάλιου: «Ακόμα ανακατεύομαι, περιμένω διάψευση»

Ο Νίκος Πλακιάς καυτηρίασε πάλι το ενδεχόμενο κινήματος με οργανωτή τον Νίκο Καραχάλιο.

Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi / Γιάννης Πανγόπουλος
Ο Νίκος Πλακιάς επέστρεψε σήμερα (5/11) στο ζήτημα της δημιουργίας κινήματος ή κόμματος που πολλοί, πολιτικοί και μη πράκτορες, αποδίδουν στη Μαρία Καρυστιανού, με την ίδια να έχει διαψεύσει αυστηρά τουλάχιστον μελλοντικό κόμμα.

Ο κ. Πλακιάς έδωσε συνέχεια σε σχολιασμό που είχε ξεκινήσει προ ημερών, στην είδηση ότι ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή, κατά δική του δήλωση, οργάνωνε νέο κόμμα για λογαριασμό της Μαρίας Καρυστιανού.

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου. Καραχάλιος = 12 χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση», σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς για τον κ. Καραχάλιο, ο οποίο τώρα διαδίδει πως η Μαρία Καρυστιανού οργάνωσε από κοινού μαζί του κίνημα.

Μαρία Καρυστιανού: Η διάψευση για κόμμα

Μετά τα λεγόμενα Καραχάλιου, η κα Καρυστιανού απάντησε σε αυστηρότατο ύφος, αναφέροντας: «Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή. Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα. Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση! Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

 

