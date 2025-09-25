Δικογραφία για 28χρονο: Έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Ταυτοποιήθηκε πρόσφατα ένας 28χρονος άντρας που φέρεται να διέπραξε αδικήματα μέσω διαδικτύου, καταφερόμενος με απειλές και ύβρεις στον Παύλο Μαρινάκη, εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του κ. Μαρινάκη.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
