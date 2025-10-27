Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν οι μολότοφ στην έκθεση αυτοκινήτων

Πλάνα και εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε σε εκθεσιακά αυτοκίνητα, όταν τρεις κουκουλοφόροι έριξαν μολότοφ εναντίον αντιπροσωπείας στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), μεταδίδει η ΕΡΤ.

Από την επίθεση δολιοφθοράς στην επιχείρηση, που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης, κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα τέσσερα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.

Βολιδοσκόπησαν τον χώρο πριν ρίξουν τις μολότοφ

Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, μιλώντας στο Μέσο περιέγραψε: «Ήρθαν τρία άτομα. Οι δύο έβαλαν το εύφλεκτο υλικό και τη φωτιά και έφυγαν πεζοί. Φορούσαν μαύρες κουκούλες, μάσκες και μακριά μπουφάν».

Όπως ανέφερε, ειδοποιήθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το καταγραφικό δείχνει ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις γιατί ήταν μπουκάλια του λίτρου γεμάτα βενζίνη, τα οποία έβαζαν ένα παρά ένα, κάτω τα αυτοκίνητα, ώστε όταν έπαιρνε φωτιά ένα, από τις φλόγες να παίρνει φωτιά η βενζίνη και να εκρήγνυται και τα άλλα αυτοκίνητα», δήλωσε ο επιχειρηματίας, τονίζοντας πως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη:

«Τα δύο που κάηκαν κάνουν 70.000 ευρώ το καθένα, τα επαγγελματικά πάνω από 35.000, συν τις υλικές ζημιές, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τις τζαμαρίες».

Ο ιδιοκτήτης σημείωσε πως δεν έχει υπάρξει ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν, ενώ αναμένει τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταγραφή των ζημιών.