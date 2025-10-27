Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια έσωσε κοπέλα από τρεις άνδρες - «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;»

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτη εξέλιξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η φοιτήτρια Ιατρικής, Λαμπρινή Μελά, παρατήρησε τρεις άνδρες να ακολουθούν επί αρκετή ώρα μια νεαρή γυναίκα, γεγονός που την κινητοποίησε άμεσα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, η Λαμπρινή πλησίασε τους άνδρες, κρατώντας το κινητό της σε λειτουργία καταγραφής, και τους ρώτησε ευθέως:

«Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Την ακολουθείτε;»

Η άμεση αυτή αντίδραση φαίνεται πως λειτούργησε αποτρεπτικά, καθώς οι άνδρες αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν προς άλλη κατεύθυνση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η φοιτήτρια περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό: «Το περιστατικό έγινε στη Σίνδο το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου γύρω στις 23:30.

Ήμουν με τη φίλη μου και είδα ότι βρισκόντουσαν για αρκετά λεπτά πίσω από την κοπέλα και παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί η κοπέλα κοιτούσε χαμηλά και κρατούσε την τσάντα της με έντονο τρόπο. Φαινόταν φουλ αγχωμένη.

Αυτοί είδαν ότι εμείς τους παρατηρήσαμε και απλά έκαναν ότι ανοίγουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί στο χέρι».

Η απόφαση να καταγγείλει το γεγονός

Σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε, η ίδια απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα.

Άνετα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της ή μια φίλη μου. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν σε κίνδυνο, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω».

Μετά την απομάκρυνση των ανδρών, η Λαμπρινή κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό, δείχνοντας και το βίντεο που είχε καταγράψει. Όπως ανέφερε, της προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο αστυνομικός δεν κράτησε το υλικό, παρότι φαινόταν καθαρά τα πρόσωπα των ανδρών.