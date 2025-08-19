Μενού

Νέα Χαλκηδόνα: Πυροσβεστικό όχημα εξετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο - Ένας τραυματίας

Τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα σημειώθηκε στη Νέα Χαλκηδόνα. Εξετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το πυροσβεστικό όχημα που εξετράπη της πορείας του | Orange Press Agency
Ένα πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο στη Νέα Χαλκηδόνα. Λόγω του ατυχήματος, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, ένας από τους τέσσερις πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκε, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται.

Στο συμβάν δεν ενεπλάκη άλλο όχημα, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

