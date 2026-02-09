Μενού

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για φωτιά σε σούπερ μάρκετ - Βραχυκύκλωμα προκάλεσε πυρκαγιά στο υπόγειο

Σε προληπτική εκκένωση καταστήματος σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία προχώρησαν ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική ύστερα από αναφορά για φωτιά.

Reader symbol
Newsroom
Δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σούπερ μάρκετ
Δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σούπερ μάρκετ | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Σε προληπτική εκκένωση καταστήματος σούπερ μάρκετ στην οδό Κασταμονής στη Νέα Ιωνία προχώρησαν ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική ύστερα από αναφορά για φωτιά στο δεύτερο υπόγειο της επιχείρησης.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αστυνομικοί μαζί με τους υπεύθυνους της επιχείρησης συντόνισαν την εκκένωση, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.

Όπως διαπιστώθηκε, οι μαύροι καπνοί από το υπόγειο προέρχονταν από μικρή εστία η οποία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ