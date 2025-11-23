Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη: «Θα βρέξει σε περιοχές όπου ήδη έχει πέσει πολύ νερό»

Νέα επιδείνωση από την Τρίτη θα παρουσιάσει ο καιρός, με την κακοκαιρία στην πρώτη της φάση να πλήττει και πάλι τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, την Τρίτη θα βρέξει σε Κέρκυρα, Ήπειρο και περιοχές όπου ήδη έχει πέσει πολύ νερό τις προηγούμενες ημέρες. Τα φαινόμενα ωστόσο θα συνεχιστούν στις ίδιες περιοχές, καθώς στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Επιπλέον, την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ και πάλι θα βρέξει περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα και στις ήδη πληγείσες περιοχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το σύστημα θα επιμείνει πάνω από την Ελλάδα, καθώς την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές, όπως την Αττική και τη Θεσσαλία. Ουσιαστικά πρόκειται για κακοκαιρία που θα διαρκέσει ένα πενθήμερο περίπου, με αρκετό νερό.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τη Δευτέρα στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη . Στα βορειοδυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρτεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο. Από αργά το απόγευμα οι νεφώσεις στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο .

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.