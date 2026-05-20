Νέα κακοκαιρία προ των πυλών: Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Πρόγνωση Μαρουσάκη

Δεν λέει να αφήσει το καλοκαίρι να μπει ο καιρός, καθώς φαίνεται ότι ακόμα και πριν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, ένα ψυχρό μέτωπο από τη Ρωσία θα φέρει νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως προειδοποιέι ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σήμερα (20/5) αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ ο βορειοδυτικός άνεμος καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχρας.

Από αύριο Πέμπτη επιστρέφουν οι ασταθείς αέριες μάζες, με καταιγίδες να αναπτύσσονται κυρίως στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας και αργότερα να επεκτείνονται προς τα παράλια.

Δείτε παρακάτω την πορεία που θα ακολουθήσει η κακοκαιρία

Τα «άνω κάτω» που φέρνει η κακοκαιρία

Το φαινόμενο θα ενταθεί την Παρασκευή (22/5), με την ψυχρή αέρια μάζα να καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, οδηγώντας σε έντονη αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται και νύχτα.

Ο βοριάς θα ενισχυθεί το Σάββατο, περιορίζοντας σταδιακά την αστάθεια στην Αττική ενώ θα προκαλεί βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Την Κυριακή, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ψυχρή ροή αέρα από τα βορειοανατολικά Βαλκάνια και τη Ρωσία θα διατηρήσει τις διαταραχές μέχρι το τέλος Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώνοντας το κύμα ασταθούς καιρού.

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Κυριακή 24/5

ΠΕΜΠΤΗ 21/5

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι.

Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα ανατολικά θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.