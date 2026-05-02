Νέα κινητοποίηση αγροτών στα Μάλγαρα - Προειδοποιούν με κλιμάκωση

Οι αγρότες βγήκαν ξανά στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας μία συμβολικής κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους, αλλά και προειδοποιώντας για κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αγρότες παράταξαν συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, για να στείλουν, έτσι, ένα μήνυμα στην πολιτεία πως τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα.

Στην παρούσα φάση, όπως ξεκαθαρίζουν, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων.

Ωστόσο, η κινητοποίησή τους αποτελεί σαφή προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεων το επόμενο διάστημα.

Η αστυνομία, κατά την ίδια πηγή, παραμένει σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, επιτηρώντας διακριτικά τις κινήσεις των διαμαρτυρόμενων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.