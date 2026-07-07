Μενού

Νέα Μάκρη: Νεκρός άντρας στην παραλία του Ζούμπερι - Ενδείξεις για επιπλοκές ενώ κολυμπούσε

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας πριν από λίγη ώρα από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι, με ενδείξεις ότι αντιμετώπισε επιπλοκές υγείας.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ παραλία
Αστυνομία και ΕΚΑΒ σε παραλία | EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας πριν από λίγη ώρα από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο, ηλικίας 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ