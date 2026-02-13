Νέα μέτρα στο ΑΠΘ μετά τα επεισόδια - Λουκέτο από τις 22:00 σε όλα τα κτίρια

Νέα μέτρα λαμβάνει η διοίκηση του ΑΠΘ για την επέκταση του ελέγχου, με πρόσχημα τα επεισόδια που σημειώθηκαν περί της σχολής προ ημερών, κλκείνοντας πλέον όλα τα κτίρια της σχολής από τις 22.00 το βράδυ.

Ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης δήλωσε σχετικά πως «το Πανεπιστήμιο πρέπει να βρει την ηρεμία του». Ως επιπλέον μέτρο, τα Σαββατοκύριακα θα ανοίγουν οι πύλες μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα, και πάντα υπό την εποπτεία των κοσμητόρων κάθε σχολής.

Ακόμα, με απόφαση του πρύτανη, θα ανασταλούν όποιες εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί εντός του Πανεπιστημίου, για το διάστημα διεξαγωγής της ΕΔΕ αλλά και τηςς εισαγγελικής έρευνα για τα επεισόδια.

Αναμονή για το πόρισμα της ΕΔΕ στο ΑΠΘ

Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει ξεκινήσει εντός του Ιδρύματος. Το πόρισμα θα αξιολογηθεί άμεσα και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Υπογραμμίζει επίσης ότι η διερεύνηση θα είναι «πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική», με εξέταση κάθε πτυχής που μπορεί να αφορά ενέργειες ή παραλείψεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι όλα θα εξεταστούν με «νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».