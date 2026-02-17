Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

Σε σημαντική αποκάλυψη σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου που είχε απαχθεί από την Ελευσίνα και βρέθηκε νεκρός λίγες ημέρες μετά τη Νέα Πέραμο προχώρησε το MEGA.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό το απόγευμα της Τρίτης (17/02) εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου.

Το όχημα εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο που εκτελέστηκε το θύμα για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του. Έπεσαν πάνω σε περιπατητές και ρωτώντας τους ήρθε σε αυτούς η πληροφορία για ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι. Μετά την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο θείος του 27χρονου να το εντοπίσει, ενημέρωσε τις Αρχές και στήθηκε επιχείρηση σε δύσβατο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μάνδρα ήταν η τελευταία φορά που κάμερες είχαν καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου που έφερε πλαστές πινακίδες.

Στο αυτοκίνητο αυτό οι δράστες είχαν επιβιβάσει τον 27χρονο από το σπίτι που έμενε με τη σύντροφό του.

Το όχημα που εντοπίστηκε τελικά από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς αναζήτηση στοιχείων.