Νέα Πέραμος: Η μητέρα του 27χρονου υπέδειξε πρόσωπο «κλειδί» - Τι είπε για τις «ύποπτες δουλειές» του

Νέα κατάθεση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έδωσε την Τρίτη (10/02), η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Η μητέρα κατέθετε επί περίπου 6 ώρες στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με το παιδί της καθώς δεν συμφωνούσε με τις επιλογές που έκανε.

Ειδικότερα, φέρεται να έκανε λόγο για «μπλεξίματα με παράνομες δραστηριότητες», αλλά και διαφωνούσε με την επιλογή της αρραβωνιαστικιάς του καθώς στο παρελθόν είχε σχέση με έναν φίλο του.

Κατά την κρατική τηλεόραση, η γυναίκα φωτογράφισε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» στην εξέλιξη της έρευνας.

Επίσης, μεγάλη σημασία δόθηκε στην κληρονομία που πήρε ο 27χρονος από τον παππού του και η οποία μπορεί να κρύβει απαντήσεις για τη δολοφονία του.

Αναμένεται νέος γύρος καταθέσεων

Με την κατάθεση της μητέρας, έκλεισε ένας κύκλος έρευνας, αλλά εντός του επόμενου διαστήματος αναμένονται νέες κλήσεις από τις Αρχές.

Η αρραβωνιαστικιά του επιχειρηματία ενδέχεται να κληθεί για να παρέχει διευκρινίσεις.

Επίσης, πιθανό είναι η αστυνομία να μιλήσει και με συνεργάτες του 27χρονου για να λάβει απαντήσεις σχετικά με τις περίεργες επαφές που φέρεται να είχε.