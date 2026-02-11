Ο Φωτόπουλος της ΓΣΕΕ «κρεμάει» Παναγόπουλο: «Τα λέω χρόνια, έβαζε πλάτες σε αντεργατικές διατάξεις»

Ο Νίκος Φωτόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ μίλησε σήμερα στο OPEN, βγάζοντας στη φόρα όσα θεωρεί «άπλυτα» του συναδέλφου του στον οργανισμό, Γιάννη Παναγόπουλου, που ερευνάτει για υπεξαιρέσεις πόρων για προγράμματα κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, ο κ Φωτόπουλος δήλωσε πως ο πρώην π΄ροεδρος της ΓΣΕΕ «Δεν πάλευε για τα εργατικά ζητήματα, αλλά έβαζε πλάτη σε αντεργατικές διατάξεις. Τα λέω χρόνια αυτά, δεν ξύπνησα τώρα.

Στην εκτελεστική επιτροπή μας έλεγε ότι δεν ξέρει γιατί κατηγορείται, διαβεβαίωνε πως είναι αθώος και πως αυτό θα αποδειχθεί».

Φωτόπουλος για ΔΕΗ και ΓΣΕΕ: «Δεν είμαστε όλοι λαμόγια»

Στη συνέχεια, σχετικά με την υπηρεσία του στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και τον διορισμό του στη ΓΣΕΕ, ο κ. Φωτόπουλος είπε «Δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Όταν έφυγα από π΄ροεδρος της ΔΕΗ, όντας μακροβιότατος, οι εργαζόμενοι με τίμησαν 3 φορές, επί 9 χρόνια ήμουν εκπ΄ροσωπός τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εγώ είμαι συνδικαλιστής, ο μισθός μου είναι συγκεκριμένος», είπε σε άλλο σημείο.