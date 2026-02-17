Νέα Πέραμος: Κάτοικοι σε απόγνωση για το κύμα παραβατικότητας – «Δεν πάει άλλο»

Η Νέα Πέραμος στη Δυτική Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό κύμα παραβατικότητας, με τους κατοίκους να δηλώνουν εξαντλημένοι από τις συνεχείς λεηλασίες, διαρρήξεις και κλοπές που –όπως υποστηρίζουν– πραγματοποιούνται από οργανωμένες ομάδες δραστών.

Ο Νίκος Ζιαμπάρας, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει μια καθημερινότητα φόβου και ανασφάλειας. «Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, οι αρμόδιοι φορείς φέρουν ευθύνη. Μας έχουν υποσχεθεί πολλά, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Εμένα με έχουν κλέψει, τον γείτονα επίσης. Του πήραν το αυτοκίνητο, το κατέστρεψαν και το παράτησαν. Η κατάσταση έχει ξεφύγει», τονίζει.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα συνεχή περιστατικά που έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. «Έσπασαν το αυτοκίνητο και το άφησαν λαμαρίνες. Το βρήκαν στον Ασπρόπυργο. Το ίδιο συνέβη και με το περιστατικό που είδαμε στο βίντεο, με τους τέσσερις που μπήκαν σε σπίτι με όπλο. Στις 8 του μήνα βγήκαμε στον δρόμο περίπου 500 κάτοικοι. Φωνάξαμε ότι δεν πάει άλλο», αναφέρει.

Ο κ. Παπαντώνης σημειώνει ότι, παρά τις διαμαρτυρίες, οι λύσεις παραμένουν αποσπασματικές. «Στις 12 έγινε μια σύσκεψη στον Δήμο, ειπώθηκαν κάποια πράγματα, αλλά έμειναν στα λόγια. Στις 13 εκδόθηκε δελτίο Τύπου για συλλήψεις, όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει.

Η αστυνομία έχει έναν φύλακα που κλειδώνει την πόρτα και μια κάμερα για να μην τους κλέψουν το περιπολικό. Το έχουμε πει τόσες φορές».

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης, ουσιαστικά μέτρα και άμεση παρέμβαση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει ακόμη περισσότερο αν δεν υπάρξει άμεση δράση.