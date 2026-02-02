Νέα Πέραμος: Με 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο 27χρονος

Νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του νεαρού άνδρα επήλθε την Κυριακή (1/2), γεγονός που ανατρέπει το αρχικό σενάριο της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το οποίο η δολοφονία ενδεχομένως είχε διαπραχθεί μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά την αρπαγή του από την Ελευσίνα.

Η εξέταση έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα σφαίρες, εκ των οποίων οι εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι, στοιχείο που ενδεχομένως υποδηλώνει πως προσπάθησε να διαφύγει πριν δεχθεί τα πυρά, αναφέρει το dikastiko.

Νέα ερωτηματικά για τη Νέα Πέραμο

Παράλληλα, πλήθος ερωτημάτων παραμένει αναπάντητο. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της απαγωγής, καθώς οι δράστες δεν προέβησαν σε καμία επικοινωνία με την οικογένεια ούτε διατύπωσαν οικονομικές απαιτήσεις.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί το σημείο όπου κρατούνταν ο 27χρονος τις ημέρες που μεσολάβησαν, ούτε αν δολοφονήθηκε στο ίδιο σημείο όπου βρέθηκε η σορός του, αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς.

Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με απόπειρα διαφυγής του θύματος, κάτι που ενδεχομένως οδήγησε στην εκτέλεσή του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις και να εξετάζουν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του θύματος, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πιθανά σενάρια και να κατευθύνουν την έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε απαχθεί τη Δευτέρα έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, όταν τέσσερα άγνωστα άτομα τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα.