Νέα Πέραμος: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα - Επί ποδός οι αρχές

Το πτώμα ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα στο ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Νέα Πέραμος: Το σενάριο για το άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όλα δείχνουν, ότι πιθανόν πρόκειται για 27χρονο άντρα που δήλωσε η κοπέλα του την εξαφάνισή του και αρπαγή σε βάρος του από αγνώστους, πριν μία εβδομάδα, από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει η κοπέλα στους αστυνομικούς που έκανε την δήλωση, ο σύντροφός της βγήκε για λίγο έξω από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε και όταν τσέκαρε την κάμερα του σπιτιού, αντιλήφθηκε πως άγνωστοι με ένα αυτοκίνητο σταμάτησαν έξω από το σπίτι που έμεναν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με αυτό.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της. Καθώς όλα συγκλίνουν στην εγκληματική ενέργεια, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος όσο και για να διαπιστωθεί τι μπορεί να είχε προηγηθεί, για ποιους λόγους και από ποιους.