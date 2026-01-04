Νέα Σμύρνη: Εξετάζεται σενάριο εμπρησμού - Βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι

Σενάριο εμπρησμού εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα αισθητικής περιποίησης νυχιών, στην πλατεία Ηρώων στη Νέα Σμύρνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Μεσημβρίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το κατάστημα, ενώ μαύρισαν οι τοίχοι στον πρώτο και δεύτερο όροφο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.