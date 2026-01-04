Σε στάχτη μετέτρεψε ένα studio νυχιών - κέντρο αισθητικής στη Νέα Σμύρνη, η φωτιά που ξέσπασε υπό άγνωστες συνθήκες γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με αναφορές περίοικων, η φωτιά στο μαγαζί της πλατείας Ηρώων Κύπρου έγινε αντιληπτή στη γειτονιά όταν ακούστηκαν δυνατοί ήχοι μέσα στη νύχτα, από τα τζάμια της πρόσοψης που έσπαγαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Όταν βγήκαν στα μπαλκόνια και τον δρόμο είδαν μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από το κατάστημα, οι οποίες έπαιρναν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενδεχομένως λόγω και των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν πολύ γρήγορα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού επεκταθούν στους πάνω ορόφους του ακινήτου, οι οποίοι κατοικούνται.

Για προληπτικούς λόγους, με τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ, εκκενώθηκαν και τα διπλανά κτίρια, ενώ έσπευσαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ -δίχως να χρειαστεί να μεταφέρουν κάποιον ένοικο σε νοσοκομείο. Το κέντρο αισθητικής υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και ήδη ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.