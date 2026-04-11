Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε με μακάβριο τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα.
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
