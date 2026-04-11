Μενού

Νέα Σμύρνη: Νεκρή μία γυναίκα από την φωτιά - Εκκρεμεί η έρευνα για τα αίτια

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, με γυναίκα να ανασύρεται νεκρή.

Reader symbol
Newsroom
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Νέα Σμύρνη
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Νέα Σμύρνη | Intime
  • Α-
  • Α+

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε με μακάβριο τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ