Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης - Την προσέγγισε μέσω αγγελίας για υιοθεσία γάτας

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 38χρονου στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος φέρεται να βίασε μια 14χρονη εκμεταλλευόμενος την αγάπη της για τα ζώα ως αφορμή για να την προσεγγίσει.

Η σύλληψη έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, 10 Μαρτίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, μετά την διεξαγωγή μεθοδικής έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025, όταν ο 38χρονος προσέγγισε την ανήλικη μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ο άνδρας είχε αναρτήσει αγγελία για την υιοθεσία μικρής γάτας, η οποία κίνησε το ενδιαφέρον του παιδιού.

Εκμεταλλευόμενος την αθωότητά της, φέρεται να κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, προβάλλοντας διάφορα προσχήματα ώστε να έρθει σε προσωπική επαφή μαζί της.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο δράστης φέρεται να εκμεταλλεύτηκε πλήρως το γεγονός ότι το θύμα ήταν ανήλικο για να προχωρήσει στο αδίκημα του βιασμού.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.