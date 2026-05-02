Νέα στοιχεία για το γηροκομείο-κολαστήριο: Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αναφορικά με το γηροκομείο-κολαστήριο στους Αμπελοκήπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν εφιαλτικές στιγμές στα χέρια των δήθεν φροντιστών τους.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες ΣΚΑΪ και ΕΡΤ, οι ηλικιωμένες ήταν, στην ουσία, φυλακισμένες εντός ης δομής και η κάθε επικοινωνία με τις οικογένειές τους ήταν απολύτως ελεγχόμενης, καθώς τους είχαν πάρει τα κινητά και μπορούσαν να τηλεφωνούν μόνο από το τηλέφωνο της 72χρονης ιδιοκτήτριας.

Η γυναίκα έχει συλληφθεί από τις Αρχές και σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Κατά την έλευση της αστυνομίας στο σημείο, η 72χρονη αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ χρειάστηκε να κληθεί κλειδαράς.. Όταν, τελικά, άνοιξε επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας αρχικά τον εαυτό της ως απλή ένοικο και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Οι άθλιες συνθήκες και ο εκβιασμός για 2.000 ευρώ

Οι ηλικιωμένες τρόφιμοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Σημειώνεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των γυναικών.

Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, αφού είχε εντοπίσει τη δομή μέσω αγγελίας.

Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.

Να σημειωθεί πως οι συγγενείς των άλλων τριών τροφίμων, παρότι ενημερώθηκαν για τα όσα βίωσαν δήλωσαν πως δεν μπορούν να τις παραλάβουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδουμ εξήγησε πως η δομή δεν είχε άδεια και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν είχαν φιλοξενηθεί κι άλλα άτομα στο παρελθόν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον