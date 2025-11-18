Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Φοινικούντας: Τι έδειξαν οι συνομιλίες στα κινητά των προφυλακιστέων

Η ΕΛΑΣ από εχθές το μεσημέρι (19/11) έχει κάνει έφοδο στα μαγαζιά 32χρονου επιχειρηματία ο οποίος ήταν ο εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων για την υπόθεση της Φοινικούντας.

Παράλληλα, νέες έρευνες λαμβάνουν χώρα στο κάπινκ ενώ ο ανιψιός του 68χρονου θύματος με την συντρόφό του βρέθηκασν στο δικαστήριο εχθές για τρίτη φορά.

Τα νέα στοιχεία που ανακάλυψαν οι αρχές μέσα από την έρευνα, προέκυψαν μετά από την κατάσχεση των κινητών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών των προφυλακιστέων.

Συγκεκριμένα, φανέρωσαν ότι υπήρχαν συνομιλίες των δύο 22χρονων με τρίτα πρόσωπα μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κινητά του ανιψιού του 68χρονου και της συντρόφου του έχουν επίσης κατασχεθεί.