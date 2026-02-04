Σοβαρές αιχμές κατά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των δικαστικών αρχών άφησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η τοποθέτησή του έγινε στη συνέντευξη Τύπου των συγγενών και επιζώντων, που πραγματοποιείται στην ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των βαγονιών.

Ο κ. Ψαρόπουλος υπογράμμισε ότι, παρά το εξώδικο που είχε αποσταλεί από τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τη Hellenic Train και την ανώτατη εισαγγελική αρχή, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Δυστυχώς δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αυτό το χρεώνω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανεπαρκής ανάκριση και ανάγκη αυτεπάγγελτης παρέμβασης

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, ο κ. Ψαρόπουλος δήλωσε ότι αναμένει πλέον αυτεπάγγελτη αντίδραση είτε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είτε από την κατά τόπον αρμόδια εισαγγελία.

Όπως τόνισε, η εκτίμησή του ότι η ανάκριση ήταν ανεπαρκής επιβεβαιώνεται, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– η διαδικασία περατώθηκε πρόωρα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στοιχεία που επέβαλλαν τη συνέχισή της, τουλάχιστον ως προς το κρίσιμο ζήτημα της πυρασφάλειας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το θέμα αυτό συνεπάγεται σοβαρές ποινικές ευθύνες και δεν θα έπρεπε να έχει κλείσει χωρίς πλήρη διερεύνηση.

Κατηγορίες πλημμελήματος για στελέχη της Hellenic Train

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ψαρόπουλος στο γεγονός ότι δύο εκπρόσωποι της Hellenic Train, οι οποίοι θα καθίσουν στο εδώλιο στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες μόνο σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως είπε, το εύρος των ευθυνών που προκύπτουν από τα νέα στοιχεία καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του πλαισίου των διώξεων.

Ζήτησε, δε, να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες δικαστικές ενέργειες ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο των επιβατών του μοιραίου βαγονιού.

Το κρίσιμο χρονολόγιο των πρώτων 15 λεπτών στο βαγόνι Β2

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της συνέντευξης Τύπου, σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και μέσα από νέες, μέχρι σήμερα άγνωστες μαρτυρίες επιζώντων, θα παρουσιαστεί το λεπτομερές χρονολόγιο των πρώτων 15 λεπτών στο βαγόνι Β2. Πρόκειται για το σημείο όπου –όπως υποστηρίζεται– η προβληματική πυρασφάλεια συνέβαλε καθοριστικά στους θανάτους και τους τραυματισμούς.

Οι δύο τεχνικές θεωρίες για την «πυρόσφαιρα» και τα προβλήματά τους

Ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων, Κώστας Λακαφώσης, ανέλυσε τις δύο βασικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την προέλευση της λεγόμενης «πυρόσφαιρας» στο βαγόνι.

1. Θεωρία παραγωγής εύφλεκτων αερίων από ηλεκτρικό τόξο σε ακροδέκτες μέσα σε έλαιο

Reader.gr

Σύμφωνα με τον κ. Λακαφώση, η θεωρία αυτή παρουσιάζει δύο κρίσιμα προβλήματα:

Όπως έχει επισημάνει ο καθηγητής Καρώνης, το έλαιο σιλικόνης δεν συνεχίζει να καίγεται χωρίς συνεχή πηγή ενέργειας από ηλεκτρικό τόξο. Στα Τέμπη, όμως, το ρεύμα κόπηκε μέσα σε 0,2–0,3 δευτερόλεπτα.

Ένα τόσο ισχυρό ηλεκτρικό τόξο θα είχε αφήσει εμφανή ίχνη στο εσωτερικό των μετασχηματιστών. Οι εικόνες από την ενδοσκοπική κάμερα της ΕΔΑΠ δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

2. Θεωρία έναυσης νέφους σταγονιδίων από ηλεκτρικό τόξο στη γραμμή μεταφοράς ρεύματος

Reader.gr

Και αυτή η θεωρία, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές αντιφάσεις:

Το βραχυκύκλωμα στη γραμμή μεταφοράς αποτυπώνεται στα βίντεο και σβήνει τουλάχιστον 0,4 δευτερόλεπτα πριν την έναυση της πυρόσφαιρας.

Η γραμμή μεταφοράς βρίσκεται σε ύψος 5,5 μέτρων από τις ράγες, ενώ στο βίντεο η έναυση φαίνεται να ξεκινά από το ύψος του εδάφους.

Οι συγγενείς των θυμάτων επιμένουν ότι το νέο πόρισμα και τα τεχνικά δεδομένα καθιστούν αναγκαία την πλήρη επανεξέταση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία. Ο κ. Ψαρόπουλος τόνισε ότι η κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται να μάθουν ποιοι ευθύνονται για όσα συνέβησαν στο βαγόνι Β2 και να υπάρξει πραγματική λογοδοσία.