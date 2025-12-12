Νέες αποκαλύψεις για παιδιά που γεννήθηκαν από σπέρμα Δανού δότη: «Ένα πέθανε από καρκίνο»

Η υπόθεση με το σπέρμα Δανού δότη που ήταν φορέας σοβαρής γενετικής μετάλλαξης εξελίσσεται με τραγικό τρόπο, καθώς ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο γενετικό υλικό κατέληξε από καρκίνο, ενώ και το αδελφάκι του έχει νοσήσει. Οι ειδικοί επισημαίνουν πλέον την ανάγκη για συστηματικούς, τακτικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά που έχουν προέλθει από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, ο οποίος έφερε μια σπάνια μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Τον θάνατο του παιδιού ανακοίνωσε ο καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας-ογκολογίας και υπεύθυνος της πανεπιστημιακής ογκολογικής μονάδας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία – Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα», Αντώνης Καττάμης. Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί συνολικά 18 παιδιά από 11 οικογένειες με τη χρήση σπέρματος του συγκεκριμένου Δανού δότη.

Μιλώντας στο Live News, ο κ. Καττάμης εξήγησε ότι, σε συνεννόηση με τους γονείς, αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση του γεγονότος ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να προστατευθούν τα υπόλοιπα παιδιά. Όπως ανέφερε, το παιδί που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ήταν ηλικίας «μεταξύ 5 και 10 ετών», ενώ «δύο χρόνια αργότερα νόσησε και το αδελφάκι του», το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία. «Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά η περίπτωση είναι δύσκολη», σημείωσε.

Ο κ. Καττάμης υπογράμμισε πως η ανησυχία που έχει προκληθεί είναι δικαιολογημένη, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή γενετική πάθηση. «Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στη διάρκεια της ζωής ενός φορέα πλησιάζει το 90% ή και περισσότερο», είπε, προσθέτοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς μπορεί να εκδηλωθεί — στην παιδική, την εφηβική ή την ενήλικη ζωή. Αυτό που είναι γνωστό, τόνισε, είναι ότι ένας φορέας της συγκεκριμένης μετάλλαξης είναι σχεδόν βέβαιο πως θα αναπτύξει καρκίνο, ενδεχομένως και πολλαπλές μορφές.