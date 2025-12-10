Ένας ανώνυμος δότης σπέρματος, ο οποίος εν αγνοία του έφερε μια σοβαρή γενετική μετάλλαξη, έχει αποκτήσει τουλάχιστον 197 παιδιά σε 14 χώρες της Ευρώπης.

Η μετάλλαξη στο γονίδιο TP53 συνδέεται με το σύνδρομο Li-Fraumeni και αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 90%.

Ήδη αρκετά παιδιά έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ κάποια έχουν χάσει τη ζωή τους σε πολύ νεαρή ηλικία. Οι οικογένειες που επλήγησαν μιλούν για ένα «δια βίου βάρος» και για τον φόβο ότι η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.

Πώς συνέβη

Ο δότης ξεκίνησε να προσφέρει σπέρμα το 2005 ως φοιτητής και αρά τους ελέγχους, η μετάλλαξη δεν εντοπίστηκε, καθώς δεν ανιχνεύεται προληπτικά.

Το σπέρμα του χρησιμοποιήθηκε για 17 χρόνια σε κλινικές γονιμότητας σε Δανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ίδιο σπέρμα χρησιμοποιήθηκε για δεκάδες οικογένειες, παραβιάζοντας τα εθνικά όρια.

Η επιστημονική διάσταση

Το γονίδιο TP53 λειτουργεί ως «φρουρός» του DNA, εμποδίζοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Όταν μεταλλάσσεται, η προστασία αυτή χάνεται. Τα παιδιά που κληρονομούν τη μετάλλαξη έχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνους όπως:

Λευχαιμία

Όγκους εγκεφάλου

Καρκίνο των οστών

Καρκίνο του μαστού

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος παραδέχτηκε ότι το σπέρμα χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά πολλές φορές και εξέφρασε «βαθιά συμπόνοια» στις οικογένειες.

Ειδικοί ζητούν πλέον αυστηρότερα διεθνή όρια στη χρήση δότη, καθώς σήμερα κάθε χώρα θέτει δικούς της κανόνες.

Τι σημαίνει για το μέλλον

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για:

Την ανάγκη διεθνών κανονισμών στη δωρεά σπέρματος.

Τον καλύτερο γενετικό έλεγχο πριν από τη χρήση δότη.

Τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις για εκατοντάδες ετεροθαλή αδέλφια που προκύπτουν από έναν μόνο δότη.