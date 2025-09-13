Νέες αποκαλύψεις για τον 42χρονο μαστροπό: «Με χτύπαγε και μου φώναζε ''πιες κοκαΐνη''»

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση του 42χρονου άνδρα που κατηγορείται για σωματεμπορία, σεξουαλική εκμετάλλευση και χορήγηση ναρκωτικών σε νεαρές γυναίκες – ακόμη και ανήλικες.

Ο φερόμενος ως μαστροπός φέρεται να εξέδιδε συστηματικά τα θύματά του, ενώ τα ανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και τα βιντεοσκοπούσε, με σκοπό τη διακίνηση του υλικού στο διαδίκτυο.

Η μαρτυρία θύματος

«Μου έλεγε “πιες κοκαΐνη” και με χτυπούσε. Αν μιλούσα, απειλούσε τη μητέρα μου. Πάθαινα κρίσεις πανικού…»

Μιλώντας στο Mega, ένα από τα πέντε επιβεβαιωμένα θύματα του 42χρονου ανέφερε ότι: «Αν ήξερα πως δεν έχει τόση δύναμη όσο έλεγε, θα είχα μιλήσει νωρίτερα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά».

Το ίδιο θύμα αποκάλυψε πως πλέον κι άλλες κοπέλες έχουν βρει το θάρρος να επικοινωνήσουν με τις Αρχές, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση, καθώς ενδέχεται τα θύματα να είναι περισσότερα.

«Σπίτια - κολαστήρια»

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο 42χρονος νοίκιαζε ακίνητα αποκρύπτοντας τις πραγματικές του δραστηριότητες, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι τα χρησιμοποιούσε για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. γυμναστήριο). Ιδιοκτήτης ενός εκ των ακινήτων δήλωσε:

«Μου είπε ότι θα άνοιγε γυμναστήριο για μποξ. Αλλά οι γείτονες άρχισαν να βλέπουν κοριτσάκια να μπαινοβγαίνουν. Όταν τον έβγαλα, με απείλησε τηλεφωνικά».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής του δραστηριότητας.