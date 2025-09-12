Έτσι παγίδευε «ο Κοντός», ο 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών, τις κοπέλες: Ο μεγαλύτερος μαστροπός της Αθήνας

Σοκάρουν τα όσα περιγράφουν τα θύματα του «Κοντού», του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού ερωτικών ταινιών, ο οποίος συνελήφθη με σοβαρές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Πέντε από τις γυναίκες τον κατήγγειλαν και επί μήνες το ελληνικό FBI τον παρακολουθούσε.

Ο «Κοντός» φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Πλησίαζε κυρίως τις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, τις κακοποιούσε σωματικά, τις νάρκωνε – δίνοντάς τους κοκαΐνη – και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, φτάνοντας ακόμα και σε δέκα πελάτες την ημέρα, ενώ συμμετείχαν χωρίς την θέλησή τους σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Τα πάρτι σε βίλες στην Εκάλη και τη Γλυφάδα

Σε βίλες στην Εκάλη και την Γλυφάδα διοργανώνονταν πάρτι με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκεί οι γυναίκες «προσέφεραν» τις υπηρεσίες τους.

Ο συλληφθείς είχε ιδρύσει δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου, στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν υποχρεωτικά οι γυναίκες, με τον ίδιο να καρπώνεται όλα τα έσοδα. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα περισσότερα από τα οποία κρατούσε για τον εαυτό του.

Μάλιστα οι αστυνομικοί όταν του πέρασαν χειροπέδες είπαν πως συνέλαβαν τον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Δημογλίδου : «Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Mega για την υπόθεση.

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 5 θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να τα έχει», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κα. Δημογλίδου: «Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Για την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης σχολίασε πως, «σε μία περίπτωση είχε δανείσει 2.000-3.000 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις κρατούσε τις γάτες μιας κοπέλας και την απειλούσε με αυτό».



