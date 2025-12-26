Νέες αποκαλύψεις για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου: «Δεν πήγε ούτε στην κηδεία της»

Το «παζλ» της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι αρχίζει να συμπληρώνεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της.

Όλο αυτό το διάστημα η έρευνα της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη έφερε στο φως κρίσιμα στοιχεία που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 29 Ιανουαρίου 2022, η Ελένη Παπαδοπούλου εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε δυστύχημα. Ωστόσο, έπειτα από μακρά έρευνα, η υπόθεση εξιχνιάστηκε ως δολοφονία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πίσω από το έγκλημα φέρεται να βρίσκεται ο 60χρονος γιος της, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Διαβάστε ακόμα: Βαρύ κατηγορητήριο για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία για απολογία την Τρίτη

Ο ρόλος της έρευνας

Ο συλληφθείς από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν καπνίστρια. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, όμως, έδειξαν ότι η 87χρονη είχε λάβει μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, ενώ δεν συνήθιζε να παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα δεν συνάδουν με θάνατο από εισπνοή καπνού, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Όπως ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ακολούθησε ένα οργανωμένο σχέδιο: φέρεται να χορήγησε χάπια στη μητέρα του, να της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο και στη συνέχεια να περιέλουσε το διαμέρισμα με βενζίνη, βάζοντας φωτιά.

Τα στοιχεία που «έδεσαν» την υπόθεση

Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε ένα μπιτόνι με βενζίνη που εντοπίστηκε κρυμμένο στο σπίτι του 60χρονου κατά έρευνα στις 17 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι μητέρα και γιος είχαν έντονη διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο συλληφθείς αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρέη που φέρονται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ.

Ο 60χρονος, ο οποίος φέρεται να μην είχε παραστεί ούτε στην κηδεία της μητέρας του, παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.