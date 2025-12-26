Βαρύ κατηγορητήριο για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία για απολογία την Τρίτη

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να απολογηθεί στον ανακριτή.

Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Τρίτη.

Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας, η οποία πλέον μιλά ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης, το εισαγγελικό πόρισμα καταλήγει ότι η φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού δεν ήταν ατύχημα.

Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν ίχνη εύφλεκτου υγρού, ενώ η εικόνα της καταστροφής δεν ταίριαζε με ένα απλό αναμμένο τσιγάρο, όπως αρχικά είχε θεωρηθεί.

Τοξικολογικά ευρήματα που «δένουν» την υπόθεση

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν υψηλή συγκέντρωση ηρεμιστικής ουσίας, πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, ένδειξη ότι η γυναίκα δεν ανέπνεε όταν ξέσπασε η φωτιά.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η 87χρονη ήταν σε βαθιά καταστολή – ή ήδη νεκρή – πριν πυρποληθεί.

Εμπρησμός για συγκάλυψη;

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής μιλά για ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και χρήση εύφλεκτου υγρού. Τα στοιχεία δείχνουν φωτιά που προκλήθηκε σκόπιμα, με στόχο να εξαφανιστούν τα ίχνη της αρχικής πράξης. Το σενάριο του ατυχήματος καταρρέει πλήρως.

Τρία χρόνια καθυστέρησης – Ένας φάκελος που «σκονιζόταν»

Παρά τα πρώτα ευρήματα, η υπόθεση παρέμεινε στάσιμη για μεγάλο διάστημα λόγω δικονομικών καθυστερήσεων. Ο φάκελος έμεινε σε συρτάρι, μέχρι να ανατεθεί σε νέο εισαγγελέα που ζήτησε πλήρη επανεξέταση και ενεργοποίησε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξέτασαν πρόσωπα, σχέσεις και πιθανά κίνητρα. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έφερε στο φως κρίσιμα στοιχεία, ενισχύοντας την εικόνα ότι ο θάνατος της Παπαδοπούλου δεν ήταν τυχαίος. Ο γιος της, που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή αρνούμενος κάθε εμπλοκή, παρέμενε βασικός ύποπτος.

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων και τη διασταύρωση των στοιχείων, ο εισαγγελέας προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Ο 60χρονος πλέον καλείται να δώσει εξηγήσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και του εμπρησμού με σκοπό τη συγκάλυψη.