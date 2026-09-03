Νεκρή 55χρονη στα Γρεβενά: Την καταπλάκωσε το τρακτέρ που οδηγούσε

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κληματάκι στα Γρεβενά, όταν τρακτέρ, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με ξύλα, ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 55χρονης γυναίκας που το οδηγούσε.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής την απεγκλώβισαν δίχως τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ. Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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