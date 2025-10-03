Νεκρή έγκυος στην Άρτα: Το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης για ιατροδικαστική έρευνα

Αύριο Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, αναμένεται να πέσει φως στο πώς πέθανε η 28χρονη έγκυος στην Άρτα, καθώς θα πραγματοποιηθεί με εντολή εισαγγελέα η εκταφή της σορού της, για να διεξαχθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου, η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πόνους, αναφερόμενα από εσωτερική αιμορραγία.

Ωστόσο, σύμφωνα πάλι και με τοπικά μέσα, φαίνεται πως χορηγήθηκε στην έγκυο κατά τη νοσηλεία της αντιβίωση, στην οποία ενδεχομένως είχε αλλεργία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοκ, και να καταλήξει ώρες αργότερα από ανακοπή, ακόλουθο πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Νεκρή έγκυος στην Άρτα - Γιατί δεν έγινε νεκροτομή

Επίσης, με εντολή του εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελός της και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Η 28χρονη οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία χωρίς να γίνει νεκροψία- νεκροτομή. Το Νοσοκομείο δεν έκρινε σκόπιμη την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η οικογένεια σε κατάσταση σοκ, δεν υπέβαλλε σχετικό αίτημα πριν την κηδεία.

Έτσι, μετά την μηνυτήρια αναφορά και το αίτημα για ιατροδικαστική θα γίνει η εκταφή.

