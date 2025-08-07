Μενού

Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν στη Γλυφάδα: Βρέθηκε σε κοντινή παραλία

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η κολυμβήτρια που είχε χαθεί στην παραλιακή.

Λιμενικό
Πλοίο του ελληνικού λιμενικού σε λιμάνι | Shutterstock
Η 74χρονη κολυμβήτρια, η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη στην περιοχή Αστερία της Γλυφάδας, αφού είχε πάει στη θάλασσα, βρέθηκε τελικά νεκρή από το Λιμενικό σε παρακείμενη ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε από σκάφος του Λιμενικού σε βραχώδη ακτή, πλησίον του σημείου όπου αγνοούνταν, και ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛΑΚΤ.

Μεταφέρθηκε κατόπιν στην παραλία ΠΙΚΠΑ της Βούλας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 

