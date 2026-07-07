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Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Παρασύρθηκε θανάσιμα από φορτηγάκι ενώ έκανε τζόκινγκ

Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ενώ έκανε τζόκινγκ στις καλοκαιρινές διακοπές του.

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ΕΚΑΒ και περιπολικό
ΕΚΑΒ και περιπολικό | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Μια ανείπωτη τραγωδία έκοψε το νήμα της ζωής του 19χρονου Ντέιβιντ Γέραμπεκ στη Ρόδο. Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, η οποία είναι υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026».

 

Το μοιραίο συνέβη το πρωί στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου. Ο 19χρονος βγήκε για το καθιερωμένο του τζόκινγκ, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 61χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τσεχικά μέσα, η είδηση έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ στην πατρίδα του. Η ποδοσφαιρική του ομάδα τον αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση, εξαίροντας το ταλέντο και το σπάνιο ήθος του.

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