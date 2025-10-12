Μενού

Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα: Εκπυρσοκρότησε το όπλο του

Ένας 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα έχασε τη ζωή του όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του σε δασική περιοχή.

Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/Βασίλης Παπαδόπουλος
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ηλικίας 51 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής και ενώ είχε βγει για κυνήγι στη δασική περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, στην Γαληψό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άτυχος άνδρας κυνηγούσε με φίλους από το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυνηγοί επιχείρησαν να πλησιάσουν θήραμα που είχαν χτυπήσει όταν το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

