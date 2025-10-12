Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα: Εκπυρσοκρότησε το όπλο του

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ηλικίας 51 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής και ενώ είχε βγει για κυνήγι στη δασική περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, στην Γαληψό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άτυχος άνδρας κυνηγούσε με φίλους από το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυνηγοί επιχείρησαν να πλησιάσουν θήραμα που είχαν χτυπήσει όταν το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.