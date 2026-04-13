Μενού

Νεκρός 56χρονος άνδρας στην Πάτρα - Βρέθηκε δίπλα στο φορτηγό του

Φαίνεται πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και θα γίνει νεκροψία για να φανεί η αιτία θανάτου του άνδρα στην Πάτρα.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ένας 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04),  στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιεί το tempo24.gr, o άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.

Στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 56χρονος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέστη αδύνατο να τον επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά το ίδιο μέσο, έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του. 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ