Νεκρός 56χρονος άνδρας στην Πάτρα - Βρέθηκε δίπλα στο φορτηγό του

Ένας 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιεί το tempo24.gr, o άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.

Στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 56χρονος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέστη αδύνατο να τον επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά το ίδιο μέσο, έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του.