Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα - Είχε τραύμα στο λαιμό

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (03/02) από την ελληνική αστυνομία ένας άνδρας στη Βούλα. Στο λαιμό του έφερε τραύμα από μαχαίρι.

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (3/2) στην Ελληνική Αστυνομία, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Βούλα, φέροντας τραύμα στον λαιμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στο σημείο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοκτονία.

 

