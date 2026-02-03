Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (3/2) στην Ελληνική Αστυνομία, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Βούλα, φέροντας τραύμα στον λαιμό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στο σημείο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοκτονία.
