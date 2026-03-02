Μενού

Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου - Έρευνες για τα αίτια θανάτου

Έρευνα από το Λιμεναρχείο Σύρου για τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε στη μαρίνα. Πιθανολογείται πως έμενε σε σκάφος.

Μηχανή του ΕΚΑΒ
Κινητό κλιμάκιο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Shutterstock
Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα Σύρου ένας άνδρας μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το cyclades24, πρόκειται για άτομο το οποίο ζούσε μέσα σε σκάφος.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.
 

