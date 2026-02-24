Νεκρός άνδρας στον Κηφισό: Έπεσε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από φορτηγό

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος έπεσε από πεζογέφυρα στον Κηφισό και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το περιστατικό έλαβε χώρα περί τις 02:00 σήμερα, Τρίτη (24/02), τα ξημερώματα.

Ο άνδρας, υπό άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από την πεζογέφυρα στο ρεύμα προς Πειραιά και παρασύρθηκε από το φορτηγό.

Στο σημείο έφτασε αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Οι Αρχές έχουν αποχωρήσει από το σημείο ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια αναφορικά με το τραγικό συμβάν.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις κάμερες ασφαλείας για να δουν τι ακριβώς συνέβη.