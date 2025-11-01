Νεκρός σε ξενοδοχείο της Αράχωβας: Μπλεγμένος στη δολοφονία Καραϊβάζ, γνωστός μαφιόζος

Νεκρός βρέθηκε άντρας σε ξενοδοχείο της Αράχωβας, με πρώτα δημοσιεύματα να μιλούν για ένα άτομο σεσημασμένο, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ αργότερα γνωστοποιήθηκε πως επρόκειτο περί του Γιάννη Λάλα, γνωστού μαφιόζου με εμπλοκή στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Στις 23:15 βρέθηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο σε ξενοδοχείο ο 42χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για την δολοφονία του Καραϊβάζ και του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε όχημα.
