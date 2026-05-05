Νεκρός αστυνομικός μέσα στο Τμήμα Καβάλας - Φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε

Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, εντός της υπηρεσίας του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το proininews.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά το τέλος της υπηρεσίας του χθες, Δευτέρα (04/05), το βράδυ.
Όλα δείχνουν πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών από την αστυνομία.
Γίνεται έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
- Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι: Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από swingers
- Οι Metallica live στην Αθήνα – Η ιστορία της ανόδου στον θρόνο του metal μέσα από πέντε θρυλικά άλμπουμ
- Αγνώριστος ο Bad Bunny: Γιατί εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
- Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η δήλωση «φωτιά» για τη σημαία και η άρνηση να κηδευτεί δημόσια δαπάνη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.