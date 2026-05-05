Νεκρός αστυνομικός μέσα στο Τμήμα Καβάλας - Φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε

Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, εντός της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το proininews.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά το τέλος της υπηρεσίας του χθες, Δευτέρα (04/05), το βράδυ.

Όλα δείχνουν πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών από την αστυνομία.

Γίνεται έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.