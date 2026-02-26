Νεκρός ένας 87χρονος που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στη Θεσσαλονίκη

Σοκ έχει προκαλέσει η πτώση ενός 87χρονου από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου στη περιοχή των Συκιών στη Θεσσαλονίκη, χάνοντας τη ζωή του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες 87χρονος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας στο κενό, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από περαστικούς γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι, ενώ όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομεί,ο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.