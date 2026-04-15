Μενού

Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα

Θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη μοτοσικλετιστής, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15/04) στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό
  • Α-
  • Α+

Ένα αιματηρό τροχαίο με τραγική κατάληξηστο οποίο ενεπλάκη μοτοσικλετιστής σημειώθηκε, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15/04) στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και, μετά από σφοδρή σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άντρας υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ