Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα

Ένα αιματηρό τροχαίο με τραγική κατάληξη, στο οποίο ενεπλάκη μοτοσικλετιστής σημειώθηκε, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15/04) στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και, μετά από σφοδρή σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης.
Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άντρας υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
