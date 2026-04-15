Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα

Ένα αιματηρό τροχαίο με τραγική κατάληξη, στο οποίο ενεπλάκη μοτοσικλετιστής σημειώθηκε, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (15/04) στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και, μετά από σφοδρή σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άντρας υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.